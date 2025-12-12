BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,12
ALTIN 5.872,99
GÜNCEL

Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu

Türk yük gemisi CENK-T', Ukrayna’nın Odessa kentinde limana yaklaştığı sırada vuruldu. Düzenlenen saldırıda ilk bilgilere göre ölü veya yaralı bulunmazken, saldırının nedeni ve gemide oluşan hasarın boyutu henüz netlik kazanmadı.

Ukrayna açıklarında bulunan Türk yük gemisi olan CENK-T gemisine saldırı gerçekleşti.

İlk gelen raporlara göre gemide ölü veya yaralı bulunmadığı aktarılırken, olayla ilgili detaylı araştırmaların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, saldırının nedeni ve geminin maruz kaldığı hasarın boyutuna ilişkin bilgilerin henüz netleşmediğini ifade etti. Olayla ilgili olarak bölgedeki güvenlik güçleri ve denizcilik yetkilileri araştırmalarını sürdürüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Levent Gültekin’den Ersoy hakkında yapılan yorumlara tepki
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Çöp kamyonu çarpmıştı! Talihsiz kadın hayatını kaybetti
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Erzurum'da tırın çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Şanlıurfa’dan gelen haber olay! Ahıra kaçak elektrik trafosu kurmuşlar ve...
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Oyunu MHP'ye vereceğini açıklayan Nihat Doğan Bahçeli için hazırladığı çalışmayı duyurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Adliye koridorunda gerginlik! Ufuk Tetik, görüntü alan gazeteciye vurdu
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz
Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz