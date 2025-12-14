BIST 11.311
DOLAR 42,69
EURO 50,16
ALTIN 5.902,25
DÜNYA

Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Aileme ödeyemeyeceğim kadar borçluyum
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan "Yerinde Dönüşüm Projesi"yle yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Fuat Uğur’dan Dilek İmamoğlu’na yanıt: Utanması gerekenler biz değiliz
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişme! Cinayeti itiraf etti
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
Türk yük gemisi CENK-T, Ukrayna’da vuruldu
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
TAYFUN Füzesi'nden başarılı yeni test atışı
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
Tanju Özcan umreye gitti! Nevzat Çiçek X üzerinden paylaştı...
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
CNN Türk’te Sinan Burhan ve İsmail Dükel arasında gergin anlar: Hani nerede bedava traktör?
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Mardin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar
Bakan Yaşar Güler’den Suriye ve PKK için kararlı mesajlar