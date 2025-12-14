Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında

Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü hayatını kaybetti.

Serdar Zencirkıran'ın (34) kullandığı elektrikli skuter, Sevgi Caddesi'nde Ercan Çeziker (45) yönetimindeki 16 ASU 590 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Zencirkıran, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, skuter sürücüsünün park halinde bulunan kamyonetin hareket etmesiyle arkadan çarptığı görülüyor.