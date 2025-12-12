Özgür Özel'den canlı yayında 'Ekrem Erdoğan' gafı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İLKE TV’de katıldığı canlı yayında partisinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili konuşurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adını yanlışlıkla “Ekrem Erdoğan” şeklinde söyleyerek dikkat çeken bir dil sürçmesine imza attı.

ÖZEL'DEN CANLI YAYINDA TARİHE GEÇEN DİL SÜRÇMESİ

'BİZİM ADAYIMIZ BELLİ EKREM ERDOĞAN'

Yaptığı hatayı saniyeler içinde fark eden CHP lideri Özel durumu, "Ee, Ekrem İmamoğlu" diyerek düzeltmeye çalıştı. Özel'in bu anlık dil sürçmesi, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri oldu.