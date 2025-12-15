Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın genç yaşta kansere yenilmesi sonrasında CHP yasta. CHP Lideri Özgür Özel Manisa'da Ferdi Zeyrek'ten sonra kaybettikleri Gülşah Durbay'ın cenazesinde ağladı. Özgür Özel yaşadıkları acıya değinip 'Çok acıklı bir hikaye yazdı. Bir yerde dursun artık' dedi.
37 yaşında hayata veda eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye önünde düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ağladı.
Gülşah Durbay ile birlikte Ferdi Zeyrek'in acısını yeniden yaşayan Özgür Özel 'Yeter artık, Allah hepimize güzel günler ver" dedi. Özel, Gülşah Durbay'ın son sözlerinin 'çok acı bir hikaye yazdık" olduğunu hatırlatırken ise iç çeke çeke ağladı ve 'Çok acıklı bir hikaye yazdı. Bir yerde dursun artık' dedi.
İşte Özgür Özel'in konuşması:
-Gerçekten insan siyasete atılırken insan bu kadarını göze alamıyor, daha 6 ya önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülaşh'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birikikte Ferdi'nin önünden geçtik buraya geldik.
Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin evladı. 2019 yılında ben adayken 21 yaşındaydı ve bu partide koşturuyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım. Öğleye kadar Saruhanlı'dü koşardı, öğleden sonra gelir benimle koşardı.
-Dedim Gülşah kızım Saruhanlı'da işini yap. Olur mu başkanım derdi. Geçen kendisini burada tebrike geldiğimde hatrılattım. 2014'te bu binayı birilikte gezmiştik. O bu binada gençlik koları başkanı olarak girip kapıları çalıp, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Özgür Özel deyip beni tanıtırdı.
-Geçen gün Lale aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor. İkisine de demiş ki çok acıklı bir hikaye yazdık biz demiş. Çok acıklı bir hikaye yazdık demiş. Son en son ağzından çıkan bu.
-Bu hikaye yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi burada bitti. Öyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun. Yani ve bir yerde dursun artık. Ömrümüzde hayatımızda bir sefer."
-Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah dayanma gücü versin, bundan sonra güzel bir gün verelim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun. Hepiniz hakkınızı helal edin...