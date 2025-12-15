BIST 11.457
DOLAR 42,70
EURO 50,18
ALTIN 5.964,36
GÜNCEL

Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık

MANİSA Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın genç yaşta kansere yenilmesi sonrasında CHP yasta. CHP Lideri Özgür Özel Manisa'da Ferdi Zeyrek'ten sonra kaybettikleri Gülşah Durbay'ın cenazesinde ağladı. Özgür Özel yaşadıkları acıya değinip 'Çok acıklı bir hikaye yazdı. Bir yerde dursun artık' dedi.

37 yaşında hayata veda eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye önünde düzenlenen törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ağladı.

Gülşah Durbay ile birlikte Ferdi Zeyrek'in acısını yeniden yaşayan Özgür Özel 'Yeter artık, Allah hepimize güzel günler ver" dedi. Özel, Gülşah Durbay'ın son sözlerinin 'çok acı bir hikaye yazdık" olduğunu hatırlatırken ise iç çeke çeke ağladı ve 'Çok acıklı bir hikaye yazdı. Bir yerde dursun artık' dedi.

İşte Özgür Özel'in konuşması:

-Gerçekten insan siyasete atılırken insan bu kadarını göze alamıyor, daha 6 ya önce hep birlikte kardeşimi Ferdi Zeyrek'i Gülaşh'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik. Biraz önce Gülşah'la birikikte Ferdi'nin önünden geçtik buraya geldik.

Gülşah çok iyi bir CHP'li ailenin evladı. 2019 yılında ben adayken 21 yaşındaydı ve bu partide koşturuyordu. Koşa koşa yaşadı, koşa koşa çalıştı. 2014'te ben büyükşehir adayıydım. Öğleye kadar Saruhanlı'dü koşardı, öğleden sonra gelir benimle koşardı.

-Dedim Gülşah kızım Saruhanlı'da işini yap. Olur mu başkanım derdi. Geçen kendisini burada tebrike geldiğimde hatrılattım. 2014'te bu binayı birilikte gezmiştik. O bu binada gençlik koları başkanı olarak girip kapıları çalıp, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Özgür Özel deyip beni tanıtırdı.

-Geçen gün Lale aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor. İkisine de demiş ki çok acıklı bir hikaye yazdık biz demiş. Çok acıklı bir hikaye yazdık demiş. Son en son ağzından çıkan bu.

-Bu hikaye yazma lafı bitmedi bitmedi bitmedi burada bitti. Öyle bitti. Hepimizin başı sağ olsun. Yani ve bir yerde dursun artık. Ömrümüzde hayatımızda bir sefer."

-Biz 6 ayda bir tabut bayraklıyoruz. Yeter artık. Allah dayanma gücü versin, bundan sonra güzel bir gün verelim. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağolsun. Hepiniz hakkınızı helal edin...

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Gülşah Durbay evli mi eşi kimdir? Çifte diplomalı genç başkanın cenazesi... Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri ortaya çıktı! Lal Denizli paylaştı Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için peş peşe taziye mesajları
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu
Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar
Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı
Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Ufuk Çakır ile yollarını neden ayırdıklarını açıkladı