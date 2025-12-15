Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj

Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, yayınladığı videolu mesajda "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

"Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy, videolu bir mesajla seslendi.

Filistin eylemine katıldıktan sonra video çeken Baba Ersoy, oğlunun suçsuzluğunun anlaşılacağını söyleyerek, "Benim oğlum o girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi güçlenerek çıkacak Allah'ın izniyle" dedi.

Gündemin bu konudan saptırılmasına izin verilmemesini isteyen Ersoy, hem kendisi hem de oğlu için, "İslam'a ve Filistin davasına kurban olalım" diye konuştu.