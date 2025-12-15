BIST 11.446
DOLAR 42,70
EURO 50,22
ALTIN 5.965,56
POLİTİKA

Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık kavga etti. Ayyüce Türkeş, DEM Parti sıralarına seslenerek Teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Katil, katil katil. Katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda toplanan milletvekilleri arasında büyük bir tartışma yaşandı.  İYİ Parti sıraları ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikte, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile tartıştı. 

Katil olarak geberecek diye bağırdı

Meclis'te yaşanan tartışmada Ayyüce Türkeş Taş, DEM Partili sıralarıyla polemik yaşadı. Ayyüce Türkeş, Teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması yönündeki taleplere ithafen DEM sıralarına dönüp şöyle bağırdı:

-"Katil... Katil... Katil... Bir katil olarak geberecek"

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Avustralya'daki kanlı saldırı sonrası o manav kahraman ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile bir araya geldi
Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu
Bayraktar AKINCI milli mühimmatlar ile hedefi tam isabet böyle vurdu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bondi Plajı'nda sivil saldırgana müdahale etti: İşte o anlar
Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı
Ümraniye'de trafikte makas atıp trafiği tehlikeye atan o sürücü yakalandı
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Bursa'da kamyonete çarpan elektrikli skuterin sürücüsü öldü o anlar güvenlik kamerasında
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var
Avustralya'da Bondi Plajı'nda silahlı saldırı! Yaralılar var