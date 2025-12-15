Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık kavga etti. Ayyüce Türkeş, DEM Parti sıralarına seslenerek Teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Katil, katil katil. Katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda toplanan milletvekilleri arasında büyük bir tartışma yaşandı. İYİ Parti sıraları ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikte, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile tartıştı.

Katil olarak geberecek diye bağırdı

Meclis'te yaşanan tartışmada Ayyüce Türkeş Taş, DEM Partili sıralarıyla polemik yaşadı. Ayyüce Türkeş, Teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması yönündeki taleplere ithafen DEM sıralarına dönüp şöyle bağırdı:

-"Katil... Katil... Katil... Bir katil olarak geberecek"