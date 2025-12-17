BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
POLİTİKA

Abdulhamit Gül: Ali Mahir Başarır konuşmayı bitirene kadar Bakanımız bir konutu daha bitirdi

TBMM'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki çalışmaları anlatırken "Günde 550 konut üretiliyor. Sayın Ali Mahir Başarır konuşmaya başlayıp bitirinceye kadar Bakanımız bir konutu daha bitirerek vatandaşımıza teslim etti." ifadelerini kullandı. Gül'ün bu sözleri alkış aldı.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanı ve başkanvekilleri yerlerinden söz alarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, 6 Şubat depremlerinin hemen sabahında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer hükümet yetkililerinin sahada özveriyle çalıştığına şahit olduğunu aktardı.

Hükümetin çalışmalarını anlatan Gül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Depreme 90 milyar dolar para harcandı. Bugün 174 ayrı alanda 3 bin 481 ayrı şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz şu saatte bile çalışıyor. Günde 550 konut üretiliyor. Sayın Ali Mahir Başarır konuşmaya başlayıp bitirinceye kadar Bakanımız bir konutu daha bitirerek vatandaşımıza teslim etti. Ali Mahir Başarır konuşur ama mühendisler, işçiler, kardeşlerimiz bu millete güvenli bir konut vermek için gece gündüz çalışır. Bu eserleri yapmaya devam edeceğiz. TOKİ'nin yaptığı konutlarda bir tane bile can kaybımız olmadı. Bu titiz çalışmaların sonucudur. 1 milyon 750 bin konut vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. 500 bin sosyal konut da vatandaşlarımıza teslim edilmek üzere yapılıyor."

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarına da vurgu yapan Gül, Türkiye'nin 2002 yılında tarımsal hasılada Avrupa'da dördüncü, dünyada ise 12. sırada iken bugün Avrupa'da birinci dünyada 7. sırada olduğunu söyledi.

Gül, alın teriyle, göz nuruyla emeğiyle çalışan çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini, tarım meselesini bir milli güvenlik meselesi gördüklerini belirterek, 2026 bütçesinden tarıma 938 milyar lira, tarımsal sulamaya 122 milyar lira kaynak ayrıldığını ifade etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu