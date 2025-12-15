BIST 11.456
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim

Gazeteci Hadi Özışık, TV100’de yayımlanan Eşit Ağırlık programında, asgari ücret artışlarının denetim olmadan alım gücüne katkı sağlamayacağını söyledi. Marketlerde etiket ile kasa fiyatları arasındaki farklara dikkat çeken Özışık, bu durumun açık bir suç olduğunu ve fırsatçılığın ancak sıkı denetimlerle önlenebileceğini vurguladı.

Gazeteci Hadi Özışık, TV100 ekranlarında yayımlanan Eşit Ağırlık programında asgari ücrete ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de asgari ücret ne kadar artırılırsa artırılsın, etkin denetim yapılmadığı sürece bunun alım gücüne gerçek bir katkı sağlamayacağını savunan Özışık, fiyat artışlarının kontrol altına alınmasının şart olduğunu söyledi.

Marketlerde yaşanan etiket-kasa fiyat farklarına dikkat çeken Özışık, 50 lira etiketi bulunan bir ürünün kasada 125 liraya çıktığını örnek göstererek bunun açık bir suç olduğunu vurguladı. Özışık, özellikle büyük zincir marketlerde vatandaşların kasada toplam tutarı sorgulamadığını belirterek, bu durumun fırsatçılığı artırdığını ve ciddi şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret artışı beklentisiyle bazı işletmelerin şimdiden fiyat etiketlerini hazırladığını dile getiren Özışık, asıl sorunun zamdan ziyade denetimsizlik olduğunu söyledi. İşverenlerin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirten Özışık, bazı işverenlerin zam sonrası çalışanların işine son vererek yerlerine kayıt dışı ve asgari ücretin dahi altında çalışan yabancı işçiler çalıştırdığını, bunun da ayrı bir suç teşkil ettiğini dile getirdi.

