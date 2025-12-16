İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız

Türkiye, 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla yaralarını sarmayı sürdürüyor. TBMM’de 2026 bütçeleri görüşülürken söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, deprem bölgesindeki çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibine teşekkür ederek “Biz sizden razıyız” dedi.

Yaşanan yıkımın ardından devlet-millet el ele çalışmalar yürütüldü.

Asrın felaketinin ardından kısa bir süre geçerken kalıcı konutların çalışmaları başladı.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor.

Birçok noktada incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bölgeden bir an olsun elini çekmiyor.

BÜTÇE MESAİSİ SÜRÜYOR

TBMM Genel Kurulu’nda bakanlıkların 2026 bütçeleri için mesai tüm hızıyla sürüyor.

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri gerçekleştiriliyor.

İYİ PARTİLİ VEKİL SÖZ ALDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görüşmeleri sırasında İyi Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, partisi adına söz alarak konuşma gerçekleştirdi.

BAKAN KURUM'A TEŞEKKÜR ETTİ

Açıklamalarda deprem bölgesinde yapılanlara değinen İyi Partili vekil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ekibine teşekkür etti.

"BİZ SİZDEN RAZIYIZ"

Çirkin, "Hatay'a gereken hizmeti verdiniz. Bundan dolayı da biz sizden razıyız." ifadelerini kullandı.

"HATAY'IN YARALARINI SARMAK ADINA HER HAFTA BÖLGEDESİNİZ"

Adnan Şefik Çirkin, açıklamalarında şunları kaydetti:

Doğrusunu söylemek gerekir ki, Sayın Çevre Bakanı'na Hataylılar adına, Hataylı depremzedeler adına buradan teşekkür ederim. Murat Kurum, Hatay'a gerçekten çok güzel hizmetlerde bulunmuş, depremde ağır yaralar almış olan Hatay'ın yaralarını sarmak adına neredeyse hafta sekiz, cuma dokuz Hatay'a gelmiştir. Hatay’da yapılanlar konusunda gerçekten hakkının verilmesi gerekiyor. Biz kendisi geldiğinde, toplantılarda kendisine teşekkür ediyoruz. Orada basın yok, orada kimse duymuyor. Ama fikri namus gereği burada da teşekkürü bir vazife biliyoruz.