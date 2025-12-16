BIST 11.349
DOLAR 42,70
EURO 50,21
ALTIN 5.904,48
GÜNCEL

Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde deprem bölgelerinde yürütülen çalışmaları öne çıkararak, Türkiye’nin büyük bir yıkımın ardından güçlü bir toparlanma süreci yaşadığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, kira artışları ve konut fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, konut piyasasında dengeyi sağlamak amacıyla yeni adımlar atacaklarını belirterek, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. 

ASRIN FELAKETİ’NDEN, ASRIN DESTANI’NA

Kurum ayrıca, deprem bölgelerindeki çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Türkiye; bir Anka kuşu gibi küllerinden doğmuş; karanlık yerini yeniden aydınlığa bırakmış; baharı müjdeleyen 455 bin çiçek açmış; Büyük ve Güçlü Türkiye; Asrın Felaketi’ni, Asrın Destanı’na dönüştürmüştür!

Bu başarı; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye’nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır!

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap
CHP'nin 'mülakat' itirazlarına Yusuf Tekin'den tokat gibi cevap