Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim B. yönetimindeki 66 LB 041 plakalı hafif ticari araç, Alaca-Yozgat kara yolu Sincan köyü mevkisinde çelik bariyerlere çarparak banket üzerinde durdu.

Bu sırada Ahmet Ç. idaresindeki 38 NS 555 plakalı otomobil de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak bankette bekleyen araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mustafa S, Mehmet M. ve Osman S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.