BIST 11.349
DOLAR 42,70
EURO 50,25
ALTIN 5.918,34
SPOR

TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasına ait VAR kayıtlarını yayımladı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında El-Bilal Toure’nin kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin görüntülerde, hakem Ali Şansalan’ın talebine rağmen pozisyonun VAR tarafından normal hızda değil hızlandırılarak izletildiğinin görülmesi tartışmalara neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Trabzonspor - Beşiktaş maçında yaşanan ve siyah-beyazlıların golcüsü El-Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon da yer aldı. 

Ancak yayınlanan görüntülerdeki bazı kısımlar tartışmalara neden oldu. VAR incelemesi için monitöre davet edilen hakem Ali Şansalan’ın pozisyonun normal hızda oynatılmasını talep ettiği ancak VAR hakemi Alper Çetin’in pozisyonu normal hızda oynatmak yerine daha da hızlandırarak izletmesi dikkat çekti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Aksaray'da tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı...
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Çorum'da korkunç kaza: 5 kişi yaralandı
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Hadi Özışık’tan asgari ücret sözleri: Asıl önemli olan denetim
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası birlik mesajı
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
"Eşime neden baktın" dedi öldürüldü! Zonguldak'ta korkunç cinayet kamerada
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Ayyüce Türkeş meclisi böyle inletti: Katil olarak geberecek
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Özgür Özel Gülşah Durbay'ın cenazesinde iç çekerek ağladı : Ne olur dursun artık
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Vefat eden Gülşah Durbay'ın Deniz Zeyrek ile sevinç anları sosyal medyada gündem oldu
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj
Mehmet Akif Ersoy'un babası Nadir Ersoy'dan videolu mesaj