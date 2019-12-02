POLİTİKA

Ömer Çelik "Şehir Üniversitenin ilmi birikimi yok edilemez"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde çıkan haberlerle kamuoyunda sıklıkla tartışılan Şehir Üniversitesi'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Şehir Üniversitesi ile ilgili durumun siyasi tarafı olmadığını ifade eden Çelik; Şehir Üniversitesi'nin usule aykırı işlemle kredi almak istediğini kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik, Şehir Üniversitesi ile ilgili sorulan soruyu da yanıtladı.

CHP'li yöneticilerin yaptığı açıklamalar

Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışma uzun zaman gündem oldu. Yönetim kurulundan çok sık açıklama yapıldı. Gelinen noktada, Şehir Üniversitesi'yle ilgili sürecin 'siyasal öç' olarak değerlendirilmesi, hem oranın yönetim kurulundan yapılan açıklamalarla hem de CHP'li yöneticilerin yaptığı açıklamalar karşısında bizim de bir şey söylememiz gerekiyor.

Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz. Bu kadar üniversite açmış Cumhurbaşkanımıza dönük olarak, hükümetlerimize, partimize dönük olarak kullanılan bu ifadeler tamamen yanlıştır, kınanması gereken ifadelerdir. Esasında burada kamu bir yük almaktadır. Yani üniversitenin yanlış yönetilmesinden doğan zaafı gidermek için borçları kapatmak, bu borçları devralarak bir yük almaktadır.

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