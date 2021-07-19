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Omega 3 eksikliği sigaradan bile tehlikeli çıktı! Ömrü 5 yıl kısaltıyor

Omega 3 eksikliği sigaradan bile tehlikeli çıktı! Ömrü 5 yıl kısaltıyor

Kanada'da yapılan bir araştırma Omega-3 eksikliğinin insan ömrünü sigara kullanımından daha fazla kısalttığını ortaya koydu

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Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmede kritik olan Omega-3’ün önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Kanada’nın Guelph Üniversitesi uzmanları Omega-3 eksikliği ve sigara kullanımının zararlarını karşılaştırdı.

Çalışmaya göre faydalı bir yağ asiti olan Omega-3 eksikliğinin, sigara kullanmaktan daha fazla yaşam süresini kısalttığı belirtildi. Sigaranın yaşam süresini ortalama 4 yıl kısalttığı ifade edilirken, Omega-3’te bu sürenin 5 yıla kadar çıkabildiği vurgulandı.

Yüzde 8 ve üzeri olmalı

Çalışmanın başında yer alan Dr. Michael McBurney, yüzde 8 ve üzerinde olan Omega-3’ün iyi seviyede, yüzde 4 ve 8 arasında orta seviyede ve yüzde 4 ile altının ise düşük seviyede olduğunu söyledi. Başta somon olmak üzere balık çeşitlerinde zengin olan Omega-3, kalp ve damar sağlığını koruyor.

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