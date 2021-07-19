AVM'ler pandemi öncesine döndü Delta'yı takan yok!

Alışveriş merkezleri pandemi öncesi 2019 rakamlarına döndü. Bayram öncesi pandemide Delta korkusu dahi yansımış durumda değil.

Abone ol

AVM’ler bayram öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş hem günlük ziyaretçi hem de ciro olarak pandemi öncesine dönülerek 2019 rakamlarının yakalandığını söyledi.

Bayram öncesi vatandaşların en çok ziyaret ettikleri yerlerin başında AVM’ler geldi. Gerek bayram alışverişi gerekse uzun bayram tatili öncesi ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar soluğu AVM’lerde aldı. Ziyaretçi sayısı olarak değerlendirildiğinde pandemi öncesi döneme dönülerek 6 milyon ziyaretçiye ulaşıldı.

Pandemi öncesine dönüldü

Hürriyet gazetesine konuşan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş konu hakkında yaptığı değerlendirmede, “2019 ile kıyasladığımızda hemen hemen aynı rakamlara geldiğimizi söyleyebiliriz.” dedi.

Günlük 6 milyon ziyaretçiye ulaşıldığını belirten Hüseyin Altaş, “Ciroda da aynı seviyeleri yakaladık. Hatta çocuk giyim, kadın giyim ve kozmetik gibi sektörlerde daha da üzerine çıktık diyebiliriz. Teknolojik ürünleri çok fazla artmıştı, o tarafta biraz yavaşlama görüyoruz. Yemek-içme bölümlerinin açık alanlarında da 2019 yılında 100 TL olan ciro, bugün için 120 TL’ye çıkmış durumda. Genel olarak iyi durumdayız. Aşılamanın aynı hızla devam etmesini ve bir daha kapanmanın olmamasını diliyoruz.” açıklamasında bulundu.