Okullarda PCR testi başladı! Pilot iller belli oldu bu 10 ilde çocuklara test yapılacak!

Açıklanması sonucu tartışmalara yol açan okullarda öğrencilere PCR testi ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Önce pilot illerde uygulama yapılacak illerin isimleri gizli tutuluyordu ancak 10 ilin ismi belli oldu.

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Rastgele seçilen okullarda uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması bugün başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı 10 il belirledi. İsimleri gizli tutulan bu 10 il belli oldu. Uygulamanın 81 ile yayılması bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre PCR testi için pilot iller şöyle: Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.

Öğrencilerden yalnızca boğazdan sürüntü alınacak. Yetişkinlerdeki gibi burun ve boğazdan değil sadece boğazdan sürüntü alınacak.

Türkiye geneline de yayılacak

Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.