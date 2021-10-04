BIST 1.405
DOLAR 8,87
EURO 10,31
ALTIN 498,78
HABER /  SAĞLIK
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Okullarda PCR testi başladı! Pilot iller belli oldu bu 10 ilde çocuklara test yapılacak!

Okullarda PCR testi başladı! Pilot iller belli oldu bu 10 ilde çocuklara test yapılacak!

Açıklanması sonucu tartışmalara yol açan okullarda öğrencilere PCR testi ile ilgili ayrıntılar belli oldu. Önce pilot illerde uygulama yapılacak illerin isimleri gizli tutuluyordu ancak 10 ilin ismi belli oldu.

Abone ol

Rastgele seçilen okullarda uygulanacağı açıklanan PCR testi taraması bugün başladı. Velilerin iznine tabi olarak yapılacak taramalar için Milli Eğitim Bakanlığı 10 il belirledi. İsimleri gizli tutulan bu 10 il belli oldu. Uygulamanın 81 ile yayılması bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre PCR testi için pilot iller şöyle: Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.

Öğrencilerden yalnızca boğazdan sürüntü alınacak. Yetişkinlerdeki gibi burun ve boğazdan değil sadece boğazdan sürüntü alınacak.

Türkiye geneline de yayılacak

Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynayacak. Ayrıca okullardaki salgının seyri de tespit edilmiş olacak. 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yayılması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
'Utanıyorum' deyip milli sporcu Fatma Uruk duyurdu! Başkandan yanıt geldi: Bira olan fotoğrafı...
'Utanıyorum' deyip milli sporcu Fatma Uruk duyurdu! Başkandan yanıt geldi: Bira olan fotoğrafı...
Ahmet Davutoğlu'ndan MHP'ye başsağlığı mesajı
Ahmet Davutoğlu'ndan MHP'ye başsağlığı mesajı
Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik bulundu
Silvan'da bir evde dolap içinde cephanelik bulundu
Hayat Kimliğinle Kolay'a 2 milyon başvuru! Çipli kimliklere entegre edildi
Hayat Kimliğinle Kolay'a 2 milyon başvuru! Çipli kimliklere entegre edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon önerisi: Saray emretsin izahı yok, mizahı olsun bari!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon önerisi: Saray emretsin izahı yok, mizahı olsun bari!
Ekrem İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
Ekrem İmamoğlu din görevlileri ile buluşacak
Gıda ürünleri Eylül ayında yüzde 28 zamlandı! Yıllık artış ise bazı ürünlerde yüzde 70'i geçiyor
Gıda ürünleri Eylül ayında yüzde 28 zamlandı! Yıllık artış ise bazı ürünlerde yüzde 70'i geçiyor
Pakistan’da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 7 ölü, 28 yaralı
Pakistan’da yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 7 ölü, 28 yaralı
Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı! 2021 kazananları belli oldu
Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı! 2021 kazananları belli oldu
İngiltere'de silahlı kuvvetler devrede! Akaryakıt taşıma başlıyor
İngiltere'de silahlı kuvvetler devrede! Akaryakıt taşıma başlıyor