Oktay'dan "Operasyon" açıklaması: Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, sınırındaki tehditleri temizleyene kadar operasyonları sürdürecek" diye konuştu.

Terörle mücadeleye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor" ifadelerini kullandı.

"Terörü kendi kaynağında etkisiz hale getiriyoruz"

Dün gerçekleşen hain saldırıya değinene Oktay sözlerine "Aldığımız şehit haberleri ciğerlerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Terörle mücadele politikamız değişti biliyorsunuz, artık savunma konumunda değiliz, terörü kendi kaynağında etkisiz hale getiriyoruz." diyerek başladı.

Oktay'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

"Operasyonlarımız sürecek"

Bir hareketlenme görüyoruz. Karşımızda can çekişen bir terör örgütü var. Bunlar içeride darbe aldıkça dışarıda canlandırmaya çalışıyorlar. Türkiye sınırındaki teröristler temizlenene kadar operasyonlarımız sürecek. Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu görüşüyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, kimseden bu konuda izin alamayız, Türkiye kararlıdır. Bizim adımlarımız her an hazırdır.

Saldırılar olduğu andan itibaren anında karadan ve havadan ateş altına alındı ve operasyon başladı.

"Sadece kararlılığımızı artırır"

Buradan açıkça ilan ediyorum, bu tür saldırılar bizi yıldırmaz, sadece kararlılığımızı artırır. Şehitlik bizim açımızdan bayramdır. Şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin her türlü yanında durmaya devam edeceğiz.

"Bu zulüm Yahudilere yapılsa biz onlara da sahip çıkarız"

Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir. Bu zulüm Yahudilere yapılsa biz onlara da sahip çıkarız.