Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak Ramazan mesajı

İslam alemi Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu resmi Twitter hesabından Ramazan ayının başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu'nun paylaşımı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişte Ramazan ayı için mesaj paylaşanlara yönelik "Atılmadık bir Ramazan tebrik mesajı kalmıştı!" ifadesini akıllara getirdi. İmamoğlu'nun mesajı Canan Kaftancıoğlu'nu kızdıracak gibi...

Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı mesaj şöyle: "İstanbul'da komşuluğun sıcaklığını mutlaka hissedin. Bir akşam iftara siz davet edin, bir başka akşam mutlaka komşunuzun iftarına gidin. Ben öyle yapacağım. Ben Sultanbeyli’den Silivri’ye komşularımın iftar sofralarına misafir olacağım, paylaşımı ve sıcaklığı hissedeceğim. Bütün İstanbul’un da böyle hissetmesini istiyorum.

Ramazan ayı mübarek olsun.

11 ayın sultanı Ramazan ülkemize, dünyaya bolluk, bereket ve mutluluk getirsin."

11 ayın sultanı Ramazan ülkemize, dünyaya bolluk, bereket ve mutluluk getirsin. Ben Sultanbeyli’den Silivri’ye komşularımın iftar sofralarına misafir olacağım, paylaşımı ve sıcaklığı hissedeceğim. Bütün İstanbul’un da böyle hissetmesini istiyorum. #HayırlıRamazanlar pic.twitter.com/RCe3u9NdqO — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 5 Mayıs 2019

Canan Kaftancıoğlu böyle Tweet atmıştı:

Kaftancıoğlu geçmişte Ramazanla ilgili bir tepki mesajı paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Atılmadık bir Ramazan tebrik mesajı kalmıştı!"