HABER /  DÜNYA

Arap Birliği'nden "Gazze" çağrısı: İsrail'i durdurun

Arap Birliği'nden "Gazze" çağrısı: İsrail'i durdurun

Arap Birliği, BM, Orta Doğu Dörtlüsü ve dünyadaki insan hakları kuruluşlarına "İsrail'i durdurun" çağrısı yaptı.

Arap Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkına himaye sağlanması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya zorlanması istendi.

Açıklamada, Filistin halkına himaye konusunda gerekli mesuliyetin alınması çağrısında da bulunuldu.

"Filistin halkına uluslararası bir himaye"

BM Genel Kurulu Kasım 2018'de işgal altındaki Filistin halkına uluslararası bir himaye sağlanması yönünde karar almıştı. Alınan uluslararası karar ABD'nin büyük desteğine sahip İsrail'in kabul etmemesi sebebiyle henüz uygulama imkanı bulamadı.

Merkezi Kahire'de bulunan Arap ülkelerinin en yüksek siyasi kuruluşu Arap Birliğinin bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin bu ve benzeri açıklamalarının çoğunlukla dünyada herhangi bir karşılık bulmaktan uzak olduğu gözleniyor.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" olayları

Gazze Şeridi'nde cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında keskin nişancı ateşiyle iki İsrail askerinin yaralanmasının ardından şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları başlamıştı.

Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükselmişti. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail vahşet yağdırıyor! 14 aylık Saba bebeği katletti
İsrail vahşet yağdırıyor! 14 aylık Saba bebeği katletti
Ömer Çelik, Yassıadayı hatırlatarak CHP'ye sert tepki gösterdi!
Ömer Çelik, Yassıadayı hatırlatarak CHP'ye sert tepki gösterdi!
THY Genel Müdürü Ekşi duyurdu: 11 Mayıs'ta başlıyor
THY Genel Müdürü Ekşi duyurdu: 11 Mayıs'ta başlıyor
Cemal Kaşıkçı'ya suikast ekibi! İşte dünyayı ayağa kaldıran o fotoğraf
Cemal Kaşıkçı'ya suikast ekibi! İşte dünyayı ayağa kaldıran o fotoğraf
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması!
Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması!
Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de ilk sondaja başladı! Çavuşoğlu açıkladı
Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de ilk sondaja başladı! Çavuşoğlu açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa Diyanet İmsakiyesi 2019 sahur imsak vakti iftar saatleri
Şanlıurfa Diyanet İmsakiyesi 2019 sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyarbakır sahur imsak vakti 2019 Diyanet imsakiyesi
Diyarbakır sahur imsak vakti 2019 Diyanet imsakiyesi
Diyanet Adıyaman 2019 İmsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyanet Adıyaman 2019 İmsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Gaziantep Diyanet 2019 imsakiyesi ezen saatleri sahur imsak vakti
Gaziantep Diyanet 2019 imsakiyesi ezen saatleri sahur imsak vakti
Van İmsakiye 2019 ramazan ayı sahur saati iftar vakitleri
Van İmsakiye 2019 ramazan ayı sahur saati iftar vakitleri
Diyanet imsakiyesi Kars 2019 İmsakiye sahur vakti iftar saatleri
Diyanet imsakiyesi Kars 2019 İmsakiye sahur vakti iftar saatleri
Tunceli İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Tunceli İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
2019 Diyanet Kilis imsakiyesi imsak vakti sahur saatleri
2019 Diyanet Kilis imsakiyesi imsak vakti sahur saatleri
Yorumlar 3 yorum