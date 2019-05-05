Ömer Çelik, Yassıadayı hatırlatarak CHP'ye sert tepki gösterdi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Yassıada zihniyetini hiç değiştirmediğini bir kez daha gösterdi" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hukukun işletilmesini Yüce Divan ile tehdit eden CHP, kendi zihniyetini açığa çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

"Kızılay’da yürüyemezsiniz diyerek açıkça saldırıyor"

AK Partili Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere 'Kızılay’da yürüyemezsiniz' diyerek açıkça saldırıyor" dedi.

"Milletin divanı' yerine 'Yassıada divanı' koymaya çalışıyorlar"

Bakan Çelik, "En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, “milletin divanı” yerine “Yassıada divanı” koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki..." diye konuştu.

"Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor"

Çelik, "Hakimleri Kızılay’da yürütmemekten bahseden, hukukun işletilmesini Yüce Divan’la tehdit eden CHP yönetimi, sadece kendi zihniyetini açığa çıkarıyor. CHP yöneticilerinin sözleri, Yassıada zihniyetinin tek pusulaları olduğunu gösteriyor" şeklinde konuşu.

Çelik'in ilgili paylaşımları şöyle:

1/CHP sözcüsü dün yaptığı açıklamayla partisindeki “Yassıada zihniyeti”nin hiç değişmediğini gösterdi. Partimizin hukuk içinde hak arama sürecine iftiralar attı. “Yüce Divan’a gidersiniz” diye tehdit siyasetine devam etti. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 5 Mayıs 2019

2/ Şantaj siyaseti ile tehdit siyaseti arasında gidip gelen bu zihniyet her gün daha da saldırganlaşıyor. Hakimlere “Kızılay’da yürüyemezsiniz” diyerek açıkça saldırıyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 5 Mayıs 2019

3/ En ufak fırsat bulduklarında hukukun yerine vesayet, demokrasinin yerine tehdit, “milletin divanı” yerine “Yassıada divanı” koymaya çalışıyorlar. CHP’nin gizli tüzüğünde vesayet, tehdit ve Yassıada zihniyeti dışında ne var ki... — Ömer Çelik (@omerrcelik) 5 Mayıs 2019