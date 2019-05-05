Binali Yıldırım'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleriyle ilgili basında yer alan iddialarla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul seçimleriyle ilgili olarak "Dün bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu'ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık." dedi.

Binali Yıldırım, Pendik Amine Hatun Camii'nde sabah namazını kılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Bu akşam ilk teravih ve sahura kalkıyoruz. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılamış oluyoruz. Bütün milletimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İstanbullu hemşerilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz" dedi.

Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık

"Seçimler sonrası gelişen olayların hukuki bir sürece girdiğini" belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Yüksek Seçim Kurulu da (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre de partimizin ve MHP’nin şikayetlerini inceledi. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz bir şey var, tek karar merci YSK’dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir.

Seçimlerle iddialara yanıt!

Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Bu seçim sonrası olaylar, yanlışlıklar, olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, dün bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu'ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye.

Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir

Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Karar YSK'nındır.''