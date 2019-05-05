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Mehmet Görmez Ahmet Davutoğlu'nu yeni partisinde yer alacak mı?

Mehmet Görmez Ahmet Davutoğlu'nu yeni partisinde yer alacak mı?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alacağı iddia edilen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'den yalanlama geldi.

Diyanet İşleri'nin 17. Başkanı Görmez, Davutoğlu'nun yeni kuracağı partide yer alacak iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Adımın siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyuyorum

Görmez, "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasına "İsminin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu" dile getirdi.

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