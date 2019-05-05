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Tunceli İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri

Tunceli İmsakiye 2019 Diyanet imsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri

TUNCELİ Diyanet İmsakiyesi yayınlandı, 2019 imsakiyesinde sahur vakitleri ile birlikte iftar saatlerini bulabilirsiniz. Tunceli ramazan imsakiye takviminde imsak ile birlikte sabah ezanı akşam ve yatsı namazı saatleri de yer alıyor.

Tunceli için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. Tunceli 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor. 

Bu sene Ramazan ayı 5 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 3 Haziran 2019 tarihinde bitecek. Ramazan bayramı salı gününe denk geldiğinden bayram tatili 9 gün oldu. Diyanet bu sene Ramazan ayında verilen fitre miktarını da duyurdu. Buna göre 2019 yılı Fitre tutarı 23 lira olarak belirlendi. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi.

Peki bugün Tunceli ilimizde iftar saat kaçta açılacak imsak (sahur) vakti ne zaman girecek? 30 günlük Diyanet Tunceli Ramazan İmsakiyes 'inde ezan saatlerini de bulabilirsiniz. 

Tunceli İmsakiye 2019 Diyanet - İmsakiyeyi büyütmek için fotoğrafa tıklayın

İmsak vakti nedir sahur saatlerine dikkat! : Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2019 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

2019 Diyanet imsakiyesi ilinizin imsak ve iftar vakitleri için tıklayın

Kadir Gecesi ne zaman? : Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesi bu yıl, 31 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? : Ramazan ayı 3 Haziran'da bitecek. Ramazan bayramının ilk günü 4 Haziran salı gününe denk geldiğinden bu yıl bayram tatili 9 gün olacak. 

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