Cemal Kaşıkçı'ya suikast ekibi! İşte dünyayı ayağa kaldıran o fotoğraf

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren suikast ekibini yöneten isim Suudi Arabistan İstihbarat eski Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta Asiri'nin, yeğeninin askeriyeden mezun olduğu törene katıldığı görüldü.

Prens Selman'ın en yakın adamlarından

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Asiri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın en yakın adamlarından. Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı 11 kişinin yargılandığı davanın 29 Nisan'da düzenlenen son duruşmasında yer almıştı ancak ortaya çıkan fotoğraf, davanın adeta göstermelik olduğunu ortaya koydu.

Suudi Arabistan açıklamıştı