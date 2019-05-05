İsrail vahşet yağdırıyor! 14 aylık Saba bebeği katletti

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinden itibaren başlattığı Gazze Şeridi'ne saldırılarda önce 14 aylık kız çocuğu Saba Mahmud Ebu Arar'ın ardından annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın ölüm haberi geldi.

Dün sabahtan bu yana gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

14 aylık bir bebeği öldürdüler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda Saba Mahmud Ebu Arar ismindeki 14 aylık bir bebeğin öldüğü belirtildi. Aynı saldırıda küçük kızın hamile olan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın da aralarında olduğu 5 kişi yaralandı.

Hamile anne de yaşamını yitirdi

Küçük çocuğun hayatını kaybetmesinden saatler sonra tedavi altına alınan ve bombardımanda başından yaralanan annesi Saliha Ahmed Ebu Arar'ın da şehit olduğu belirtildi. Ebu Arar'ın da hayatını yitirmesiyle İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükselmiş oldu.

Gazze'de gerginlik tırmanıyor

Gazze Şeridi'nden dün açıldığı söylenen keskin nişancı ateşi sonucu sınırda 2 İsrail askeri yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 2 Filistinli şehit olmuş, 2 Filistinli yaralanmıştı. Ayrıca dün Gazze Şeridi sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüşü Yürüyüşü" gösterilerine katılan 2 Filistinli, İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Son hava saldırılarıyla dünden bu yana Gazze Şeridi'nde şehit düşen Filistinli sayısı 7'ye yükseldi. Kaynakların belirttiği yaralı sayısı da 43'e çıktı.

İsrail'den camiye saldırı

İsrail ordusu, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Aşkelon şehrinde 60 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin El Şati Mahallesinde bulunan El Mustafa Camii'ni bombalaması sonucu, biri ağır 3 Filistinli yaralandı. Yaralı kişilerin hastaneye kaldırdığı öğrenildi.