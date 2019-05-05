HABER /  GÜNCEL

Diyanet Adıyaman 2019 İmsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri

Diyanet Adıyaman 2019 İmsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri

ADIYAMAN Diyanet İmsakiyesi yayınlandı, 2019 imsakiyesinde sahur vakitleri ile birlikte iftar saatlerini bulabilirsiniz. Adıyaman ramazan imsakiye takviminde imsak ile birlikte sabah ezanı akşam ve yatsı namazı saatleri de yer alıyor.

Adıyaman için iftar vakti ve imsak (sahur) saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan ayı İmsakiyesi'nde yer alıyor. Adıyaman 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor. 

Bu sene Ramazan ayı 5 Mayıs 2019 tarihinde başlayıp 3 Haziran 2019 tarihinde bitecek. Ramazan bayramı salı gününe denk geldiğinden bayram tatili 9 gün oldu. Diyanet bu sene Ramazan ayında verilen fitre miktarını da duyurdu. Buna göre 2019 yılı Fitre tutarı 23 lira olarak belirlendi. Belirlenen bu miktarın, "asgari miktar" olduğu, fıtır sadakasında verilecek miktar konusunda bir üst sınır bulunmadığı ifade edildi.

Peki bugün Adıyaman ilimizde iftar saat kaçta açılacak imsak (sahur) vakti ne zaman girecek? 30 günlük Diyanet Adıyaman Ramazan İmsakiyes 'inde ezan saatlerini de bulabilirsiniz. 

Adıyaman İmsakiye 2019 Diyanet - İmsakiyeyi büyütmek için fotoğrafa tıklayın

İmsak vakti nedir sahur saatlerine dikkat! : Sahur vakti imsak ile biter. Diyanetin yayınladığı 2019 İmsakiyesi'ne göre ilinizde imsak vakti girdiği an oruç tutmak için yeme içmeyi kesmelisiniz. Oruç tutan bir çok kişi ramazanın birinci günü bunu karıştırmakta. Sahur vakti, sabah ezanı okunmadan önce bitmektedir. Sahur vaktinin ne zaman bittiğini öğrenmek için takvim ya da imsakiyelerde yazan imsak olarak geçen kısma bakmanız gerekir.

2019 Diyanet imsakiyesi ilinizin imsak ve iftar vakitleri için tıklayın

Kadir Gecesi ne zaman? : Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesi bu yıl, 31 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı ne zaman? : Ramazan ayı 3 Haziran'da bitecek. Ramazan bayramının ilk günü 4 Haziran salı gününe denk geldiğinden bu yıl bayram tatili 9 gün olacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Öfkeli baba kızını taciz edip takip eden adamı döverek öldürdü!
Öfkeli baba kızını taciz edip takip eden adamı döverek öldürdü!
Arap Birliği'nden "Gazze" çağrısı: İsrail'i durdurun
Arap Birliği'nden "Gazze" çağrısı: İsrail'i durdurun
İsrail vahşet yağdırıyor! 14 aylık Saba bebeği katletti
İsrail vahşet yağdırıyor! 14 aylık Saba bebeği katletti
Ömer Çelik, Yassıadayı hatırlatarak CHP'ye sert tepki gösterdi!
Ömer Çelik, Yassıadayı hatırlatarak CHP'ye sert tepki gösterdi!
THY Genel Müdürü Ekşi duyurdu: 11 Mayıs'ta başlıyor
THY Genel Müdürü Ekşi duyurdu: 11 Mayıs'ta başlıyor
Cemal Kaşıkçı'ya suikast ekibi! İşte dünyayı ayağa kaldıran o fotoğraf
Cemal Kaşıkçı'ya suikast ekibi! İşte dünyayı ayağa kaldıran o fotoğraf
ÖNCEKİ HABERLER
Batman İmsakiye Diyanet 2019 iftar saatleri sahur imsak vakti
Batman İmsakiye Diyanet 2019 iftar saatleri sahur imsak vakti
Hıdırellez ne zaman 2019 ne demek o gün öyle bir saat var ki...
Hıdırellez ne zaman 2019 ne demek o gün öyle bir saat var ki...
Şırnak imsak vakitleri 2019 Diyanet imsakiyesi sahur iftar saatleri
Şırnak imsak vakitleri 2019 Diyanet imsakiyesi sahur iftar saatleri
Şanlıurfa Diyanet İmsakiyesi 2019 sahur imsak vakti iftar saatleri
Şanlıurfa Diyanet İmsakiyesi 2019 sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyarbakır sahur imsak vakti 2019 Diyanet imsakiyesi
Diyarbakır sahur imsak vakti 2019 Diyanet imsakiyesi
Malatya Ramazan İmsakiyesi 2019 imsak vakitleri iftar saati
Malatya Ramazan İmsakiyesi 2019 imsak vakitleri iftar saati
Gaziantep Diyanet 2019 imsakiyesi ezen saatleri sahur imsak vakti
Gaziantep Diyanet 2019 imsakiyesi ezen saatleri sahur imsak vakti
Iğdır sahur vakti İmsakiye 2019 iftar saati Diyanet takvimi
Iğdır sahur vakti İmsakiye 2019 iftar saati Diyanet takvimi
Yorumlar