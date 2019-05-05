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Öfkeli baba kızını taciz edip takip eden adamı döverek öldürdü!

Öfkeli baba kızını taciz edip takip eden adamı döverek öldürdü!

İSTANBUL'da öfkeli baba, kızını minibüste taciz edip evine kadar takip eden 57 yaşındaki adamı döverek ölümüne neden oldu.

Beylikdüzü'nde özel bir hastanenin çağrı merkezinde çalışan 19 yaşındaki öğrenci S.Y, iki ay önce işten çıktıktan sonra Gürpınar'daki evine gitmek üzere minibüse bindi.

Taciz edip takip etti

İddiaya göre yolculuk sırasında yanına yaklaşan bir kişi genç kıza fiziki tacizde bulundu. S.Y. tacizden kurtulmak için yerini değiştirdi, bir süre sonra da indi. Eve yürüdüğü sırada tacizci de kendisini takip etti. Koşarak eve girdi ve kapıyı kapattı. Pencereden aşağı baktığında tacizcinin evin kapısında beklediğini gördü.

Tacizciyi dövdü

Sabah'ın haberine göre, Durumu annesine anlattı, annesi de kocası Yılmaz Y.'yi (44) arayıp haber verdi. Eve gelen baba, kaçmaya çalışan tacizciyi darp etmeye başladı.

Tacizci öldü, baba gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Şinasi B. geçtiğimiz perşembe hastanede öldü. Baba Yılmaz Y. gözaltına alındı.

"Sokaktaki herkes vurdu"

Güvenlik kamerası incelemesinde, Şinasi B.'yi, darp ettiği belirlenen O.T. isimli bir kişi daha aranırken Yılmaz Y. tutuklandı. Mağdur kız, "Sokaktaki herkes o adama vurdu. Sadece babam değildi. Polisi ve ambulansı arayan zaten babam" dedi.

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