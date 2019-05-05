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Mustafa Denizli'den maç sonu Diagne itirafı

Mustafa Denizli'den maç sonu Diagne itirafı

Kasımpaşa'nın deneyimli çalıştırıcısı Mustafa Denizli, 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Diagne ve Eduok'u kaybettikten sonra gol noktasında yetersiz kaldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu.

Denizli,  maçın zorlu geçmesini beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu: 

İyi başlamadığımızı biliyoruz
"Ligin ikinci yarısına iyi başlamadığımızı biliyoruz. Devre arasında yaşadıklarımız olumlu olarak yansımadı. Bu sonucu hak etmedik dediğimiz bir hayli maç var ama bugün için bu ifadeyi kullanamayız. Fenerbahçe bizden daha çok istedi. Biz de pozisyon bulduk ama Fenerbahçe daha çok istekliydi. İsteği ve içinde bulunduğu durum, Fenerbahçe'nin bizi geçmesi için yeterliydi."

Hak ettiğimiz bir sonuç aldık


"Hak ettiği bir galibiyet aldı Fenerbahçe, biz de hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Üzülüyoruz tabii ki ama neticede takım savunmasını iyi yapamayınca bunlar oluyor. Şans golüyle maça başlamak bize olumlu mu yansıdı olumsuz mu yansıdı bilemiyoruz. Yediğimiz gollerin tamamı VAR'la tespit edilen goller oldu. Oyun olarak da sonuç olarak da beklemediğimiz bir 90 dakika yaşadık. Söyleyecek çok fazla şey yok."

Diagne ve Eduok
Diagne ve Eduok'u kaybettikten sonra gol noktasında yetersiz kaldıklarını söyleyen Denizli, "Çok iyi bir golcü bulsanız bile, takım oyunu dediğimiz bir hadise var, aynı uyumu sağlayabilir miydi bilmiyoruz. Devre arasında 2 oyuncu kaybettik ama aslında bir de transferde ciddi bir süre kaybettik. Bugün seçimlerimizi doğru yapabilseydik, skor üretme adına durum farklı olabilirdi. İkinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşadığımızı net şekilde görüyoruz. Bunları telafi edecek zaman diliminden bahsetmek doğru değil" dedi.

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