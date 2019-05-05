Hakkari'de son dakika gelişmesi 5 terörist öldürüldü

HAKKARİ 'de dün 3 şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından terör yuvalarına hava harekatı düzenlendi. 5 terörist öldürüldü.
Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan terör saldırısında 3 askerimiz şehit olmuştu.
Derecik ilçesinin Diztepe üs bölgesine dün yapılan saldırının ardından başlatılan hava destekli operasyonlarda şuana kadar 5 PKK 'lının öldürüldüğü bildirildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
Azez ve Hakkari'de saldırılar sonrası devam eden operasyonlarda şu ana kadar toplam 33 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Yoğun bombardıman
Terör saldırısının ardından Kuzey Irak'a hava destekli operasyon başlatıldı. Operasyonlarda terör mevzilerine yoğun bir bombardıman yapıldı.