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Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusuna korkutan talimat

Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusuna korkutan talimat

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılar sonrası İsrail ordusuna güçlerini daha da güçlendirilmesi için talimat verdi. Netanyahu ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırlara devam edilmesini istedi.

İsrail'e ait savaş uçakları dün gece Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenledi. İçinde Anadolu Ajansı'nından olduğu çok sayıda nokta bombalandı.

İsrail'in jetlerinin hava saldırıları sonrası, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan flaş bir talimatlar geldi. Netanyahu, İsrail ordusuna (IDF) sınırdaki güçlerin takviye edilmesini istedi.

Netanyahu ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri harekata devam etme talimatı verdiğini açıkladı.

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