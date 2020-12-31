Öğleden sonra yılbaşı tatili başlıyor mu mesai olacak mı?

Bugün yani 31 Aralık tatil mi, öğleden sonra yılbaşı tatili başlıyor mu araştırması özellikle çalışan kesimin gündeminde. Bugün yani 31 Aralık perşembe günü öğleden sonra tatil değil, çalışanlar ve memurlar tam gün mesai yapacak. Yılbaşı yasağı ise bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

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Bugün 31 Aralık tatil mi, yarım mesai var mı araştırması birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. Resmi tatillerden biri olan yılbaşı tatili cuma gününe denk geliyor. Yani 1 Ocak cuma günü memurlara, çalışanlara ve öğrencilere tatil olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’den itibaren başlayacak. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak. İşte, yılbaşı tatili ve sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

31 Aralık tatil mi: 2020 yılının son günü 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 ise tüm yurt genelinde resmi tatil olacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

İşte 2021’in resmi tatil günleri…

Yılbaşı

1935 yılında resmi tatil olarak ilan edilen 1 Ocak, 2021 yılında cuma gününe denk geliyor.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2021’de cuma gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2021 yılında cumartesi gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı

2021 yılında 12 Mayıs Çarşamba gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 13, 14, 15 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2021’de çarşamba gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2021’de perşembe gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Kurban Bayramı

2021’de 19 Temmuz Pazartesi gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 20 21, 22 ve 23 Temmuz tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2021’de pazartesi günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2021’de cuma gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.

Genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.