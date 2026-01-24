Öcalan'dan Devlet Bahçeli'ye özel dokuma kilim

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiğini açıkladı.

Abone ol

Türkiye, yeni bir dönemin adımlarını atmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlattığı Terörsüz Türkiye süreci emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda İmralı heyeti aracılığıyla PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece katkılarından dolayı MHP Devlet Bahçeli'ye bir hediye gönderdiği ortaya çıktı.

ÖCALAN, BAHÇELİ'YE KİLİM HEDİYE ETTİ

Bahçeli, Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendilerine hediye ettiğini açıkladı.

Bahçeli, armağan için Öcalan’a teşekkürlerini iletti.

"BU KİLİME 27 ŞUBAT 2025 BARIŞ VE DEMOKRASİ KİLİMİ ADINI VERİYORUM"

tv100'den Deniz Gürel ile Başak Şengül'e konuşan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı::

12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum.

Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum."