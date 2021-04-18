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Nihat Özdemir: 1959 öncesi şampiyonluklar hakkındaki kararı açıklayacağız

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1959 yılı öncesindeki şampiyonlukların başvurusu hakkında son durumu açıkladı.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Azerbaycan'ın CBC Sport kanalına telefonla bağlanarak gündem hakkında açıklamlarda bulundu.

Nihat Özdemir, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği 1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında gelen soruya "En kısa sürede açıklayacağız" yanıtını verdi.

"Kuluplerimizin hakkının zayi olmamasını istiyoruz'' 
Kendisine yöneltilen "1959 yılı öncesi şampiyonluklar hakkında son durum nedir?" sorusunu cevaplayan Nihat Özdemir, "Bu hukuksal bir konu. Şu anda bunu hukukçu arkadaşlarımızla inceliyoruz. Kulüplerimizin herhangi bir hakkının zayi olmamasını istiyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda buna karar vereceğiz." dedi.

"EURO 2020'de Bakü'de inşallah gruptan çıkacağız'' 
"Açılış 11 Haziran'da İtalya'da olacak. O maçın ardından hep beraber Azerbaycan'a Bakü'ye geleceğiz. Galler ve İsviçre ile oynayacağız. İnşallah kardeşlerimizin desteği ile seyircilerle beraber milli takımız gruptan çıkmaya hak kazanacak."

Azerbaycan futbolcuları yerli sayılacak mı?
"Biz Azeri kardeşlerimizin Türkiye liglerinde oynamasını da çok arzu ederiz. İnşallah devletler arasında anlaşma olursa Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk milli takımında da oynatabiliriz, Türkiye'de de yerli statüsünde oynatabiliriz"

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