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Niğde’de soba zehirlenmesi! Anne öldü 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nagihan Takkun (37) hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise hastanede tedaviye alındı.

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Olay, bugün merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi.  Nagihan Takkun’dan uzun süre haber alamayan komşuları eve geldiğinde, Nagihan Takkun ile çocukları Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem’i (14)  yerde baygın halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne Nagihan Takkun’un yaşamını yitirdiğini belirlerken, çocukları ise Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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