Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin gitmek istediği takımı açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Başakşehirli İfran Can Kahveci'nin hangi takımda oynamak istediğini duyurdu.

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Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in ısrarla istediği Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci için teklif yükseltti. Sarı-kırmızılılar 4.5 milyon Euro olan ilk önerisini, 6 milyon Euro artı bir futbolcu olarak yeniledi. Medipol Başakşehir cephesi bu teklife sıcak bakmadı. Turuncu-lacivertliler 10 milyon Euro ve Emre Kılınç'ı istedi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Başakşehir'e dün bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi. Bu görüşme için randevu talep etti. Başakşehir de bunu kabul etti. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Başakşehir’le resmi görüşmelere başladı. Sözcü'nün aktardığı diğer detay da ise Fenerbahçe'nin Başakşehşir'e yaptığı teklif ortaya çıktı. Deniz Türüç + Serdar Aziz ve 5 milyon Euro.

''İrfan da Marsilya'ya gitmek istiyor''

Rıdvan Dilmen ise Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptığı görüşme sonrası şu ifadeleri kullandı; "Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Göksel Bey ile görüşme talep etmiş. Bu teklif geldiği için İrfan Can'ın fiyatı artacak. Göksel Bey'den izin aldığım için söyleyeyim. Marsilya bu transferde çok önde. İrfan da Marsilya'ya gitmek istiyor. Benim oranlarım şu şekilde;

%40 Marsilya

%20 Galatasaray

%20 Fenerbahçe

%20 Başakşehir'de kalır.

İrfan Can sakatlandı

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki İrfan Can Kahveci'nin sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Milli oyuncunun tedavisine başlandı.