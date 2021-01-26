BIST 1.540
DOLAR 7,41
EURO 9,00
ALTIN 442,73
HABER /  SAĞLIK
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

Koronavirüs aşısında müthiş haber ikinci dozu yapılan 128 bin 600 kişiden...

İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapılan 128 bin 600 kişiden sadece 20 kişi koronavirüse (Kovid-19) yakalandı. 

Abone ol

İsrail'deki Maccabi Sağlık Servisi, Kovid-19 aşısının ikinci dozu yapılan kişilerin virüse yakalanma oranlarına ilişkin araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 

Araştırmada, 128 bin 600 kişiye Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının ikinci dozu yapıldıktan bir hafta sonra bu kişilerden yalnızca 20'sine Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

20 kişinin ateşi 38,5 dereceyi geçmedi

Araştırmayı yürüten isimlerden Anat Ekka Zohar, yerel basına yaptığı açıklamada, virüs tespit edilen söz konusu 20 kişinin hiçbirinin ateşinin 38,5 derecenin üzerine çıkmadığını veya hastaneye kaldırılmadığını ifade etti. 

Zohar, bu durumun, ikinci doz yapılan kişilere virüs bulaşsa bile aşının hastalığın ağır geçmesini önlediğinin göstergesi olabileceğini kaydetti. 

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 20 Aralık 2020'de ilk dozu, 9 Ocak'ta da ikinci dozunun uygulanmasına başlanmıştı. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 2 milyon 637 bin 279 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 1 milyon 189 bin 813 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

İlgili Haberler
Zengin ülkeler aşıların çoğunu satın aldı yoksul ülkeler 2022'yi bekleyecek Almanya'da eyalet başbakanı koronavirüs toplantısında oyun oynarken yakalandı Rusya’da mutasyonlu koronavirüsün ilk mikroskobik fotoğrafı çekildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Burada olmaz' denilen yerde başardı Karadeniz inadı ona para kazandırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Zengin ülkeler aşıların çoğunu satın aldı yoksul ülkeler 2022'yi bekleyecek
HDP Esenyurt ilçe eş başkanları yeniden gözaltında
Bahçelievler'de park halindeki panelvan minibüs alev alev yandı 
ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay
Fenerbahçe Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Avrupa Birliğinden Türkiye mesajı: Olumlu ivme sürecek
İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür
Kısıtlama günü alem yapan İYİ Partili Aytekin Kaya ve arkadaşlarına ceza
Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda polisi şaşkına çeviren düzenek
Yorumlar