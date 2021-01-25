Fenerbahçe Kayserispor maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Kayserispor'u ağırlayan Fenerbahçe, 90 dakikanın sonunda 3-0'lık skorla galibiyete uzanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Kanarya'nın golleri 20'de Thiam, 52'de Samatta ve 86'da Cisse'den geldi. Bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükselten Fenerbahçe 2. sıraya yerleşirken; Kayserispor ise 19 puanla kendisine 18. sırada yer buldu.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. hafta maçında Kayserispor'u konuk etti. Kanarya, 3 puana 3-0'lık sonuçla ulaşmayı başardı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20'de Pelkas'ın asistiyle Thiam, 51'de Thiam'ın asistiyle Samatta ve 86'da Ademi'nin asistiyle Cisse attı.
Sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Fenerbahçe, ligin ilk devresini 42 puanla ilk sıradaki Beşiktaş'ın 2 puan arkasında bitirdi. Kayserispor ise 19 puanla 18. sırada kaldı.
Sarı-lacivertli ekip, bir sonraki maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor da Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Maçtan önemli dakikalar
İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Doğan'da kaldı.
5. dakikada Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
12. dakikada soldan Caner'in arka direğe ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan organize gelişen atakta ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada ceza sahası içinde Thiam'ın kaleye göndermek istediği top altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
39. dakikada Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Thiam'ın yakın direğe vuruşunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
52. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thiam meşin yuvarlağı arka direkte uygun durumda bulunan Samatta'ya çıkardı. Samatta topu boş kaleye gönderdi: 2-0
58. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Hes Kablo Kayserispor savunmasının hatasıyla penaltı noktası civarında topu önünde bulan Pelkas'ın şutunda top üstten auta çıktı.
64. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden yerden şutunda top az farkla auta gitti.
66. dakikada Pelkas'ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci Doğan topu kornere çeldi.
86. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Oyuna 85. dakikada dahil olan Ademi'nin savunma arkasına pasında penaltı noktasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda kalecinin müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-0
Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazandı.
Fenerbahçe: 3 - 0 :Kayserispor
Stat: Ülker
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Valencia (Dk. 67 Sosa), Pelkas, Thiam (Dk. 85 Ademi), Samatta (Dk. 79 Cisse)
Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Attamah (Dk. 90 Ackah), Campanharo (Dk. 63 Maglica), Lennon (Dk. 46 İlhan Parlak), Avramovski, Henrique (Dk. 80 Emre Demir), Kanga (Dk. 46 Nurettin Korkmaz)
Goller: Dk. 20 Thiam, Dk. 52 Samatta, Dk. 86 Cisse (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Valencia, Dk. 69 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 63 Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor)