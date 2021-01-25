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İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda polisi şaşkına çeviren düzenek

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de Hint keneviri yetiştirmek için evlerin odalarına ve kıyafet dolabına özel düzenek kurdukları belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada toplam 6,5 kilogram esrar, 96 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkez ile Güzelbahçe, Çeşme Urla, Aliağa ve Foça ilçelerinde uyuşturucu madde üretip satışını yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 6 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada Hint keneviri yetiştirmek için bazı evlerin odalarına ve kıyafet dolaplarına özel düzenek kurulduğu tespit edilirken toplam 6 kilo 503 gram esrar, 96 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda kenevir yetiştirmek üzere kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.

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