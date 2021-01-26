CHP'de kazan kaynıyor! Deniz Baykal'ın kızı da parti kuruyor

CNN Türk'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge'ye konuk olan Hadi Özışık, CHP'de hareketli günlerin yaşandığını ve Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın parti kurmaya hazırlandığını açıkladı.

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CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılan Hadi Özışık, CHP ile ilgili bomba bir kulis aktardı.

Özışık'ın verdiği bilgilere göre Muharrem İnce'den sonra Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da parti kuruyor. Özışık, CHP'den ayrılan Mehmet Sevigen başta olmak üzere önemli isimlerin yeni bir parti kurulacağı iddiasını ortaya attı. İddiaya göre bu partinin lideri Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal olacak.

Baykal da ikna edildi

Özışık, "Deniz Baykal'ın da yeni kurulacak partide yer alması için ikna edildiği duyumlarını aldım" dedi.

Özışık'ın yeni parti iddialarını doğrulayan Turgay Güler de bu akşam konuyla ilgili duyumlar aldığını belirtti.

Özışık ayrıca, ses sanatçısı Yavuz Bingöl'e de kurucu üye olması için teklif gittiğini fakat Bingöl'ün siyasete girmek istememesi üzerine teklifi reddettiğini duyurdu.