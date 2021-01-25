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İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak

İrfan Can Kahveci'nin, üst arka adalesindeki yırtık sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transferi için kıran kırana yarıştığı Başakşehir'in futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye nazar değdi.

Kahveci'nin çekilen MR sonucu üst arka adelesinde yırtık tespit edildiği öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ 1 AY YOK
Yıldız oyuncunun 1 ay sahalarda uzak kalacağı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Marsilya'nın da 25 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'le görüştüğü ifade edildi.

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