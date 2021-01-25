Onyekuru üçüncü kez Galatasaray'da!

Galatasaray, Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini açıkladı. Sarı kırmızıların kasasından bu transfer için satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 5 milyon euro çıkacak.

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Galatasaray, Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı kırmızılılar bu transfer için kiralama bedeli olarak 650 bin euro, oyuncuya ise 750 bin euro ödeyecek. Nijeryalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin euro olacak.