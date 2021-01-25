Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25.210'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 671'i semptomatik olmak üzere 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 435 bin 247'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 137 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 7 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 682 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 314 bin 403'e yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 648 bin 193'e, ağır hasta sayısı ise bin 808'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,7 oldu.