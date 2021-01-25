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Almanya'da eyalet başbakanı koronavirüs toplantısında oyun oynarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı

Almanya'nın Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile birlikte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin ele alındığı toplantıda Candy Crush oynadığının ortaya çıkmasının ardından özür diledi. Ramelow'un başka bir etkinlikte Angela Merkel'e hakaret ettiği de ortaya çıktı.

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Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaları değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Görüşmeye ilişkin ilginç bir detay ortaya çıktı. Ülkenin geleceğine ve koronavirüs mücadelesine ilişkin karaların alınacağı önemli bir toplantıda ardından Thüringen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow'un Candy Crush oynadığı ortaya çıktı.

Thüringen Eyalet Başbakanı Ramelow, katıldığı bir televizyon programında, toplantı sırasında Candy Crush oynadığını itiraf etti. Toplantı sırasında diğer eyalet başbakanlarının bazılarının sudoku oynadığını, bazılarının da satranç veya kelime oyunu oynadığını ifade etmesi özelikle muhalefet çevresinde ve medyada 'önemli bir toplantıda yaşanılan ciddiyetsizlik' olarak sert eleştiriler yönetildi. Ramelow, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

Merkel'den de özür diledi

Öte yandan; Sol Partililerin bir etkinliğinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i küçümseyici 'Merkelchen' (Küçük Merkel) ifadelerini kullanan Ramelow, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkel'e karşı kullandığı ifadelerin bir erkek cehaleti olduğunu belirterek, "Merkelchen ifadesinden dolayı Şansölye'nin adını küçümsemek bir erkek cehaletiydi. Bunun için içtenlikle özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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