BIST 1.540
DOLAR 7,41
EURO 9,00
ALTIN 442,73
HABER /  DÜNYA
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

ABD'de Clintonlar Kobani'deki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan kitabın TV haklarını aldı

Anadolu Ajansı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın prodüksiyon şirketi, Suriye'nin Kobani şehrindeki YPG/PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisi haklarını satın aldı.

Abone ol

Clintonların ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan “Kobani’nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi” kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek “'Kobani’nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz.” değerlendirmesini yaptı.

Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020’de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Burada olmaz' denilen yerde başardı Karadeniz inadı ona para kazandırdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Senatosundan Biden'ın Hazine Bakanı adayı Janet Yellen'a onay
Donald Trump'a yönelik azil maddesi Senatoya resmen iletildi
Avrupa Birliğinden Türkiye mesajı: Olumlu ivme sürecek
İbrahim Kalın: Ege dahil tüm sorunların çözümü mümkündür
Çanakkale'de 2 milyon yaşında olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda polisi şaşkına çeviren düzenek
Muhsin Yazıcıoğlu davasında flaş gelişme
Almanya'da eyalet başbakanı koronavirüs toplantısında oyun oynarken yakalandı
İrfan Can Kahveci, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Eskişehir'deki bir hastanede kumar iddiasında 5 personel açığa alındı
Yorumlar 3 yorum