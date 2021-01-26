Mesut Özil Galatasaray derbisine yetişecek mi?

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, bir gazetecinin "Mesut Galatasaray maçında oynayacak mı?" sorusuna "Bekleyip göreceğiz." yanıtını verdi.

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Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, iyi bir futbolla 3 puan aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, 3 gole rağmen en az o kadar kaçırdıklarını belirtti.



Baskılı bir futbol oynamaya çalıştıklarını dile getiren Bulut, "Güzel bir maç ve güzel bir skor. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum performanslarından dolayı. 3-0 kazandık ama bir o kadar daha kaçırdığımız pozisyonlar var. Kalemizde pozisyon vermedik. Defans anlamında çok şans vermemeye çalıştık. Oyunumuzu pas üzerine kurmaya çalıştık, bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Öyle yazıldığı gibi sadece ortalarla değil, paslarla, verkaçlarla, dikine paslarla gol yollarında etkili olduk." ifadelerini kullandı.

Yeni transfer Attila Szalai'nin çok iyi bir performans sergilediğini anlatan Bulut, "Aramıza iyi futbolcular katıldı. Onlardan birisi bugün oynayan Szalai. Aramıza bir yıldız katıldı, o da Mesut. Başta başkanımıza, daha sonra yönetimimize ve Emre Belözoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten istediklerimizi devre arasında yerine getirmeye çalıştılar, hala da çalışıyorlar. Bugün Attila 5 senedir takımda oynuyor gibi performans sergiledi. Arkadaşlarıyla çok iyi iletişim kurdu. İnşallah bu şekilde devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Şu anda 42 puanlarının bulunduğunu ama hedeflediklerinden 5-6 puan geride olduklarını belirten Bulut, bu puanları kalan 20 maçta telafi edeceklerine inandığını aktardı.

Yeni transfer Mesut Özil'i en kısa zamanda istedikleri seviyeye getireceklerini vurgulayan Erol Bulut, bir gazetecinin "Mesut Galatasaray maçında oynayacak mı?" sorusuna "Bekleyip göreceğiz." yanıtını vererek sözlerini tamamladı.