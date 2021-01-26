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Kocaeli'de 18 yaşından küçük sevgilisini dövdü! Tokat attığı anları kaydetti

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de 18 yaşından küçük şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisini darbetti yetmezmiş gibi bir de kayıp yaptı. Görüntüler sosyal medyada yayılınca büyük tepki gördü.

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Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darbederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor.

Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.

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