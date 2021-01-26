Son ankette şaşırtan sonuçlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a en yakın rakip

Optimar ocak ayı anketinde en beğenilen siyasetçiler sıralaması ve cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ortaya çıkan sonuçlar şaşırttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olarak en yakın isim Ekrem İmamoğlu çıkıyor.

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Araştırma şirketi Optimar ocak ayı anket sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "2021 anketinden ne çıktı?" başlıklı yazısında paylaştı. Son araştırma hem iktidarı hem de muhalefete projeksiyon tutması açısından önemli veriler içeriyor.

Ekonomi ve işsizlik

Koronavirüs nedeniyle küresel bir sağlık sorunu yaşanıyor. Ancak Optimar’ın anketinde “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir” diye sorulduğunda ne cevap veriliyor dersiniz?

Yüzde 38.1’le ekonomi ilk sırada yer alıyor. Onu 24.8’le koronavirüs takip ediyor. Ama hemen ardından 11.9’la işsizlik geliyor. Karar alıcılar açısından ekonomi ile işsizliği birlikte değerlendirmekte yarar var.

Hangi parti çözer?

Halkımız soruna işaret ederken, çözümü de yine AK Parti’de görüyor. “Bu sorunu AK Parti çözer” diyenlerin oranı 28.1 çıkarken CHP diyenlerin oranı yüzde 16.5’te kalıyor. Beni şaşırtan ise ekonomi konusunda iddialı olan Ali Babacan’da 0.6’lık bir oranın çıkması.

En beğenilen siyasetçi

“En beğendiğiniz siyasetçi” anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 31.1’le açık ara önde yer alıyor. Onu cezaevinde olmasına rağmen 8’le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Daha önce ilk sıralarda Ekrem İmamoğlu gelirdi. İmamoğlu, 7.1’le dördüncü sıraya gerilemesine rağmen önemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise birkaç basamak ilerleme sağlamış. Akşener 7.4’le İmamoğlu’nun bir tık üstünde kalıyor. Geçen yıl anketlerde yer almaya başlayan Mansur Yavaş ise 6.5’le İmamoğlu’nun ardından beşinci sırada görünüyor.

Muharrem İnce'nin oranı

CHP’den ayrılarak yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce’nin oranı da fena değil. İnce, 3.3’le Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin ardından sekizinci sırada ama Abdullah Gül’ün bir basamak üstünde yer alıyor.

İmamoğlu-Kılıçdaroğlu karşılaştırması

Dikkatle değerlendirilmesi gereken bir veri de CHP seçmeninin Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu konusundaki tercihi.

CHP’lilerin en beğendiği siyasetçi anketinde Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu üç puan geçerek ilk sırada yer alıyor. Yüzde 31.7’yle Ekrem İmamoğlu birinci sırada gelirken, Kılıçdaroğlu 28.6’da kalıyor. İlk başlarda Mansur Yavaş’a mesafeli duran CHP seçmeni ısınmaya başlamış. Kılıçdaroğlu’ndan sonra gelen isim yüzde 18.9’la Mansur Yavaş.

Partilerde liderlerin beğeni sıralaması

Partilerle liderler arasında güçlü bir bağ var. Ama bu CHP’de tam tersine. AK Partililerin 78.9’u, HDP’lilerin yüzde 86’sı, İYİ Partililerin 70.7’si MHP’lilerin 59.7’si liderlerini işaret ederken, bu oran en düşük CHP’de. CHP’lilerin sadece 28.6’sı en beğenilen lider olarak Kılıçdaroğlu’nu seçiyorlar.

Cumhurbaşkanı adayları

Optimar anketinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş yer ayırmış. Ben anketin karşılaştırmalı bölümlerini paylaşmak istiyorum.

Erdoğan-Gül

“Cumhurbaşkanlığı seçiminde son turda Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kalsa oyunuzu kime verirsiniz” diye sorulduğunda yüzle 43.5’le Erdoğan çıkıyor. Abdullah Gül diyenlerin oranı 20.3’te kalırken, kararsızların oranı 36.1 çıkıyor. İlginç olanı, AK Parti’den Abdullah Gül’e oy gitmiyor.

Erdoğan-Babacan

Ali Babacan, Abdullah Gül’ü burun farkıyla geçiyor ama “Erdoğan’a oy veririm” diyenlerin oranı yükseliyor. Ankete katılanların yüzde 45.1’i Erdoğan derken, Ali Babacan diyenler 20.9 çıkıyor. Kararsızların oranı ise 34.1 gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.

Erdoğan-İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a rakip olarak en yakın isim Ekrem İmamoğlu çıkıyor. Erdoğan diyenlerin oranı 43.9 olurken, İmamoğlu yüzde 35.2 alıyor. Kararsızların oranı 20.8’e gerilirken CHP seçmeni yüzde 90.6 gibi bir oranda İmamoğlu’nu destekliyor. İYİ Parti ve HDP’den de İmamoğlu’na oy gidiyor.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 45.8’le yüksek bir orana Kılıçdaroğlu ile yarıştığı zaman ulaşıyor. Kılıçdaroğlu, 27.2’de kalırken kararsızların oranı yüzde 27’ye yükseliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ile yarıştığı takdirde MHP ve Saadet Partisi seçmeninden de yüksek oranda bir destek alıyor. Kılıçdaroğlu’na CHP’den gelen destek ise 81.9’la Ekrem İmamoğlu’nun gerisinde kalıyor.

Erdoğan-Yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş’ın yarışması durumunda dikkat çeken veriyi Kılıçdaroğlu ile kıyaslaması oluşturuyor. Erdoğan 43.1 alırken, Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nu 4.6 puan geçerek 31.8’e ulaşıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 25 çıkıyor.

Erdoğan-Akşener

Erdoğan’a destek 43.8 çıkarken Meral Akşener yüzde 30 alıyor. Kararsızların 26.2 çıktığı ankette Akşener’e İYİ Parti’den sonra en fazla destek CHP seçmeninden geliyor.

Erdoğan-İnce

Erdoğan’ın yüzde 45 aldığı ankette Muharrem İnce 28.6 çıkıyor. Kararsızlar 26.4 çıkarken, tüm yaşananlara rağmen CHP seçmeni yüzde 84’le Muharrem İnce’ye, Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla destek veriyorlar.

Erdoğan-Demirtaş

Selahattin Demirtaş, en beğenilen siyasetçiler arasında yüksek çıkmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 17’de kalıyor. Erdoğan en yüksek orana 51.8’le Demirtaş’la yarıştığı takdirde ulaşıyor. Kararsızların oranı 31.2’de kalırken, İYİ Partililerin 29.7’si Erdoğan’a oy veriyor. Demirtaş ise en fazla oyu HDP’nin ardından 28.4’le CHP’den alıyor.