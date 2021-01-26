BIST 1.540
DOLAR 7,41
EURO 9,00
ALTIN 442,73
HABER /  YEREL
ADV SGK Borçlarını Yapılandıran Kazanıyor

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Anadolu Ajansı

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali destek sağladığı iddia edilen iş adamlarının da aralarında bulunduğu 36 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi.

Abone ol

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye finansal destek sağlayan şüphelilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler hakkında gözaltı kararı verilen 36 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis'te eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde aramalar yapıldı.

Şüphelilerden bazılarının ByLock kullanıcısı oldukları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da başına gelene o da inanamadı! Kamyon şoförünün ayakları dondu
Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'nin gitmek istediği takımı açıkladı
Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan 'Türkiye' açıklaması: Farkındayız
Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: Önce eldeki suya sahip çıkalım
Mesut Özil Galatasaray derbisine yetişecek mi?
Kocaeli'de 18 yaşından küçük sevgilisini dövdü! Tokat attığı anları kaydetti
Son ankette şaşırtan sonuçlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a en yakın rakip
Koronavirüs aşısında müthiş haber ikinci dozu yapılan 128 bin 600 kişiden...
Zengin ülkeler aşıların çoğunu satın aldı yoksul ülkeler 2022'yi bekleyecek
HDP Esenyurt ilçe eş başkanları yeniden gözaltında
Yorumlar