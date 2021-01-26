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Erzurum'da başına gelene o da inanamadı! Kamyon şoförünün ayakları dondu

İhlas Haber Ajansı

ERZURUM'da kargo şirketinde şoförlük yapan Hanifi Olgun’un teslimat için gittiği Iğdır'dan dönüşü sırasında kamyonda ayakları dondu.

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Sibirya soğuklarının etkili olduğu Erzurum’da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak’ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı. Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu.

Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, "Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu. Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi." dedi.

Olgun, "Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler." İfadelerini kullandı.

"Ne yaşadım ne duydum"                                                                                                Olgun, "Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik. Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum" diye konuştu.

Soğuktan iki ve üçüncü derece yanıkErzurum                                                    Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti.

Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.

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